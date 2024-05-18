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Александр Сторожук о лицензии «Арсенала» для РПЛ: «Все должны быть в равных условиях!»
Фото из архива Myslo

Александр Сторожук о лицензии «Арсенала» для РПЛ: «Все должны быть в равных условиях!»

Главный наставник тульского клуба заявил, что футболисты «очень расстроены» сложившейся ситуацией.

Российский футбольный союз сообщил, что тульский «Арсенал» не получит лицензию для выступления в РПЛ на сезон-2024/25. Оспорить это решение клуб может до 23 мая. Вот как отреагировал на решение РФС главный тренер команды Александр Сторожук:

«Разумеется, эта новость совсем не играет в положительную сторону, в том числе с точки зрения мотивации, это все отвлекает от цели и идей. Проделать такой объем работы — и в конце об этом узнать! Об этой проблеме, конечно, слышали и раньше, в прессе писалось, но хотелось верить в лучшее.

Справедливы ли критерии к лицензированию? Этой теме не первый год. Считаю, что клубам, чтобы получить серьёзный профессиональный статус, сначала надо обзавестись академией и построить стадион. А у нас как получается — команды сначала непонятно, где базируются, где-то тренируются, не имея своего дома, и потом задним числом оформляют какие-то стадионы. Это не на пользу развитию всего футбола.

Имею в виду всю систему, глобально. У нас, в Туле, хотя бы есть болельщик, это футбольный регион. Не все получили наследие от чемпионата мира. Понятно, когда были возможности, надо было делать инфраструктуру, но городам, которые содержат клубы из бюджетов, несопоставимых с теми, что могут позволить себе частники, нужно предоставлять какие-то льготы. И в плане лицензирования все должны быть в равных условиях. Мы очень расстроены — ну как так?» — цитирует специалиста Metaratings.ru.

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Фотограф:
сегодня, в 10:30 0
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