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Александр Именин завоевал бронзу чемпионата России по кроссу
Фото пресс-службы минспорта Тульской области.

Александр Именин завоевал бронзу чемпионата России по кроссу

Чемпионат и первенство России по кроссу состоялись 27 апреля в Нижнем Новгороде.

На трассе в парке «Щелоковский хутор» выступили порядка 200 спортсменов в пяти возрастных категориях.

Александр Именин, выступающий за Тульскую область, стал бронзовым призером в рамках чемпионата. 
Дистанцию в 8 км легкоатлет преодолел за 26:25.

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Нижний НовгородТула
 

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