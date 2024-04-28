Александр Именин завоевал бронзу чемпионата России по кроссу

Фото пресс-службы минспорта Тульской области.

Чемпионат и первенство России по кроссу состоялись 27 апреля в Нижнем Новгороде.

На трассе в парке «Щелоковский хутор» выступили порядка 200 спортсменов в пяти возрастных категориях.



Александр Именин, выступающий за Тульскую область, стал бронзовым призером в рамках чемпионата.

Дистанцию в 8 км легкоатлет преодолел за 26:25.