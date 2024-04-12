Тульский АКМ впервые вышел в финал Кубка Петрова

Фото пресс-службы АКМ.

11 апреля в Ледовом дворце Тулы прошел пятый матч полуфинальной серии Всероссийской хоккейной лиги — тульский АКМ принимал «Югру» из Ханты-Мансийска. Наши хоккеисты обыграли соперников со счетом 4:3.

С общим счетом в серии 4:1 АКМ впервые вышел в финал Кубка Петрова.

Сергей Решетников, главный тренер команды:

— Всех поздравляю с выходом в финал. Будем готовиться к финальным матчам, нас ждёт увлекательное путешествие. На протяжении всей стадии плей-офф ребята показывают хороший хоккей, да и команда при любой ситуации выкладывается полностью. Особенно при своих болельщиках.

Губернатор Алексей Дюмин поздравил спортсменов, болельщиков и руководство клуба. Он отметил, что тульские хоккеисты доказали, что по праву находятся в числе лучших.

— Выход в финал Кубка Петрова — это большой успех клубной системы АКМ и историческое достижение для тульского хоккея. На протяжении всего пути в плей-офф команда шла единым строем, побеждала крепких соперников, выкладываясь по полной в каждом матче. Мы гордимся вами и желаем победы в финале! Вперед, АКМ!