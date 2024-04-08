«Тульская студенческая весна»: стартовал прием заявок на отборочные туры фестиваля

Тульский областной центр молодёжи открывает приём заявок на отборочные этапы регионального фестиваля «Тульская студенческая весна — 2024».
К участию в Фестивале приглашаются учащиеся и студенты государственных и негосударственных образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию. В 2024 году участниками Фестиваля могут быть обучающиеся: студенты, аспиранты, ординаторы, ассистенты — стажеры всех форм обучения.
В этом году фестиваль насчитывает восемь направлений, в каждом из которых свои номинации:
- вокальное направление;
- инструментальное направление;
- танцевальное направление;
- театральное направление;
- оригинальный жанр;
- направление «Медиа»;
- направление в номинации «Видео»;
- направление «Арт».
Подробнее о каждом из направлений можно узнать в профильной группе социальной сети «ВКонтакте». Подать заявку можно до 22 апреля в два этапа:
- На сайте АИС «Молодежь России» нажать кнопку «Подать заявку»;
- Заполнить заявку для участия по ссылке.
Отборочные туры пройдут с 23 по 25 апреля.