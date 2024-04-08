«Тульская студенческая весна»: стартовал прием заявок на отборочные туры фестиваля

Фото из архива Эвелины Митяевой.

Тульский областной центр молодёжи открывает приём заявок на отборочные этапы регионального фестиваля «Тульская студенческая весна — 2024».

К участию в Фестивале приглашаются учащиеся и студенты государственных и негосударственных образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию. В 2024 году участниками Фестиваля могут быть обучающиеся: студенты, аспиранты, ординаторы, ассистенты — стажеры всех форм обучения.

В этом году фестиваль насчитывает восемь направлений, в каждом из которых свои номинации:

вокальное направление;

инструментальное направление;

танцевальное направление;

театральное направление;

оригинальный жанр;

направление «Медиа»;

направление в номинации «Видео»;

направление «Арт».

Подробнее о каждом из направлений можно узнать в профильной группе социальной сети «ВКонтакте». Подать заявку можно до 22 апреля в два этапа:

На сайте АИС «Молодежь России» нажать кнопку «Подать заявку»; Заполнить заявку для участия по ссылке.

Отборочные туры пройдут с 23 по 25 апреля.