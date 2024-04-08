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«Тульская студенческая весна»: стартовал прием заявок на отборочные туры фестиваля
Фото из архива Эвелины Митяевой.

«Тульская студенческая весна»: стартовал прием заявок на отборочные туры фестиваля

Цель фестиваля — воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности, реализация творческого потенциала молодежи.

Тульский областной центр молодёжи открывает приём заявок на отборочные этапы регионального фестиваля «Тульская студенческая весна — 2024». 

К участию в Фестивале приглашаются учащиеся и студенты государственных и негосударственных образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию. В 2024 году участниками Фестиваля могут быть обучающиеся: студенты, аспиранты, ординаторы, ассистенты — стажеры всех форм обучения.

В этом году фестиваль насчитывает восемь направлений, в каждом из которых свои номинации:

  • вокальное направление;
  • инструментальное направление;
  • танцевальное направление;
  • театральное направление;
  • оригинальный жанр;
  • направление «Медиа»;
  • направление в номинации «Видео»;
  • направление «Арт».

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Подробнее о каждом из направлений можно узнать в профильной группе социальной сети «ВКонтакте». Подать заявку можно до 22 апреля в два этапа:

  1. На сайте АИС «Молодежь России» нажать кнопку «Подать заявку»;
  2. Заполнить заявку для участия по ссылке.

Отборочные туры пройдут с 23 по 25 апреля.

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