Тульский «Арсенал» уступил «Химкам» со счётом 3:2

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

На игру с «Химками» Александр Сторожук вывел на поле следующий состав: Кокорев, Коротков, Большаков, Кайнов, Попов, Макаров, Ботака, Левин, Бахар, Гелоян, Джонатан.

На 34-й минуте счёт открыл Ишхан Гелоян. На первой минуте второго тайма Бахара сменил Зуев. Спустя 10 минут хозяева поля сравняли счёт. На 64-й минуте игры Кокорев получил красную карточку и был удалён с поля, а на воротах Макарова сменил Левашов.

На 76-й минуте «Химки» вырвались вперёд – 2:1. Спустя 10 минут Сергей Ткачев забил ответный гол. Арбитр добавил к основному времени девять минут. К сожалению, соперник сумел продуктивно воспользоваться этим временем: итоговый счёт 3:2 в пользу «Химок».