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В Туле стартовали соревнования детского бокса «Открытый ринг»
Фото Федерации бокса Тульской области.

В Туле стартовали соревнования детского бокса «Открытый ринг»

Победителя определят завтра, 23 марта.

Сегодня, 22 марта, в зале бокса спорткомплекса «Тула-Арена» стартовал традиционный турнир «Открытый ринг». Об этом рассказали в пресс-службе Федерации бокса Тульской области.
 
В соревнованиях принимают участие юные боксеры 2012-2013 и 2014–2015 годов рождения. Участников приветствовал руководитель Федерации бокса Тульской области Евгений Большешапов. 
 
Победители турнира определятся в субботу, 23 марта. 

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