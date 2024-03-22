Сегодня, 22 марта, в зале бокса спорткомплекса «Тула-Арена» стартовал традиционный турнир «Открытый ринг». Об этом рассказали в пресс-службе Федерации бокса Тульской области.
В соревнованиях принимают участие юные боксеры 2012-2013 и 2014–2015 годов рождения. Участников приветствовал руководитель Федерации бокса Тульской области Евгений Большешапов.
Победители турнира определятся в субботу, 23 марта.
Фото Федерации бокса Тульской области.
В Туле стартовали соревнования детского бокса «Открытый ринг»
Победителя определят завтра, 23 марта.
Сегодня, 22 марта, в зале бокса спорткомплекса «Тула-Арена» стартовал традиционный турнир «Открытый ринг». Об этом рассказали в пресс-службе Федерации бокса Тульской области.
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