ДТП с погибшей семьей из Ефремова: суд арестовал водителя КамАЗа

Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

Ефремовская межрайонная прокуратура поддержала ходатайство следствия об избрании меры пресечения для 35-летнего жителя Ефремова. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.



Установлено, что 19 марта именно он управлял большегрузом КамАЗ 552900.

Как пояснили в пресс-службе облпрокуратуры, водитель большегруза нарушил ПДД, допустил касательное столкновение с попутно движущимся автомобилем марки Opel Astra. Выехав на полосу встречного движения, КамАЗ столкнулся с Lada.

Как ранее писал Myslo, в автомобиле Lada на месте погибли трое человек: муж, жена и их пятилетняя дочь.

— Ефремовская межрайонная прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела. С учетом позиции Ефремовской межрайонной прокуратуры в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 19 мая 2024 года включительно, — отметили в пресс-службе ведомства.