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Как в Туле создают научно-исследовательский кластер «Композитная долина»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Как в Туле создают научно-исследовательский кластер «Композитная долина»

Проект включает в себя технопарк и лабораторно-исследовательский комплекс общей площадью более 35 тысяч кв. метров.

21 марта в Центре «Мой бизнес» состоялась презентация проекта научно-исследовательского кластера ИНТЦ «Композитная долина».

Специалисты проектной организации «Гипрокон» рассказали о принципиальных технологических решениях при проектировании и строительстве зданий кластера.

Более 20 компаний представили свои инновационные проекты, которые будут реализованы на площадке «Композитной долины», а также поделились предложениями по организации лабораторных и опытно-экспериментальных помещений.

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— По поручению губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина в Тульской области действует госпрограмма научно-технологического развития. Комплексный подход к формированию кооперационных связей между наукой и производственными предприятиями призван решить ключевые задачи по выпуску инновационной продукции, — сказал генеральный директор НОЦ «ТулаТЕХ» и ИНТЦ «Композитная долина» Евгений Григорьев.

Напомним, контракт на проектирование кластера «Композитная долина» был заключен в прошлом году. Проект включает в себя технопарк и лабораторно-исследовательский комплекс общей площадью более 35 тысяч кв. метров. Работа по созданию кластера уже начата: в ТулГУ открыта лаборатория полимерных материалов и композитов, внедрена программа магистратуры «Машины и технология композиционных и функциональных материалов».

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