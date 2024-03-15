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В Тульской области началось голосование на выборах Президента России

В Тульской области началось голосование на выборах Президента России

15 марта в Тульской области открылись 1058 постоянных избирательных участков.

Организацией и проведением выборов в Тульской области занимаются 29 территориальных избирательных комиссий.

В работе комиссий всех уровней задействовано почти 11 тысяч человек.

На территории региона, по данным на 1 января, зарегистрировано 1 137 135 избирателей.

Почти 74 тысячи из них будут впервые принимать участие в выборах Президента РФ в силу возраста. Это жители Тульской области, которым исполнилось 18 лет после последних выборов Президента России в 2018 году. А для 6 тысяч это вообще будут первые выборы в жизни. Впервые голосующие на выборах Президента РФ избиратели получат на избирательных участках сертификаты на посещение тренажерных залов, фитнес-клубов, бассейнов или кинотеатров, а также сертификаты на доступ к онлайн-кинотеатрам. 

Более 71 тысячи тульских избирателей воспользовались «Мобильным избирателем» и прикрепились к удобным избирательным участкам. Механизм «Мобильный избиратель», позволяющий принять участие в выборах по месту фактического нахождения, а не по месту постоянной регистрации, впервые применялся в регионе в 2018 году — на предыдущих выборах главы государства. Тогда им воспользовалось более 73 тысяч человек.

В Тульской области на выборах Президента РФ работают 64 именных и тематических избирательных участка. Традиция создания таких избирательных участков зародилась в Тульской области в 2011 году. В основу легла идея популяризации исторических мест и брендов Тульской области, а также повышения активности избирателей. Традиционно на таких участках явка выше, чем на обычных.

В этом году в регионе появилось три новых именных и тематических избирательных участка. Так, в с. Дедилово Киреевского района избирательному участку присвоено имя известного в регионе агрария Александра Федоровича Попова. Много лет он руководил АО «Заря», внес большой вклад в развитие родного села. Построил в селе Дедилово ФОК, новый детсад с бассейном, клуб, коттеджи для жителей села, реконструировал школу, помогал в восстановлении храма и оборудовании святого источника. Много лет избирался депутатом Собрания представителей МО Киреевский район, депутатом собрания депутатов МО Дедиловское. Был удостоен звания почетного гражданина Тульской области. В 2020 году Александр Федорович ушел из жизни.

Тематический участок «Всемирный фестиваль молодежи» образован в ТулГУ к Всемирному фестивалю молодежи. Его участники в дни проведения выборов Президента России находятся с визитом в Тульской области и в том числе знакомятся с особенностями избирательной системы России. 

Третий участок — имени конструктора Аркадия Георгиевича Шипунова –появился по инициативе Конструкторского бюро приборостроения. На именном избирательном участке имени А. Г. Шипунова организована выставка, посвященная жизни конструктора и истории Конструкторского бюро приборостроения, которым много лет руководил Аркадий Георгиевич.

В Тульской области на 561 участке установлено видеонаблюдение.

— Легитимность и открытость — одни из важнейших принципов проведения выборов. На выборах Президента Российской Федерации в круглосуточном режиме осуществляется видеонаблюдение на 561 УИК Тульской области. На этих участках будут голосовать почти 80% избирателей, — сообщил председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов.

Видеонаблюдение возможно посредством доступа к служебному порталу (ЦИК России, ИКСРФ, ТИК, УИК, Минцифры России, членам Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, Уполномоченному по правам человека в РФ, уполномоченным по правам человека в субъектах РФ, техническому оператору, а также зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов на должность Президента Российской Федерации), а также через Центры общественного наблюдения. 

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