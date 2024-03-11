«Тулица» на выезде проиграла «Динамо-Ак Барс»

Фото Дмитрия Дзюбина.

В рамках 24-го тура Суперлиги волейбольная «Тулица» сыграла на выезде с казанским «Динамо-Ак Барс». Хозяйки площадки победили тулячек со счетом 3:0 (25:23, 25:13, 26:24).

Статистика игры:

После матча старший тренер «Тулицы» Анастасия Терехова прокомментировала итоги поединка:

— Конечно, хотелось победить, на это и настраивались. Но смогли показать, на что мы способны, только в первой и третьей партиях. Если бы не пара наших ошибок, могли бы переломить ход матча.

Следующий матч тулячки проведут дома — 14 марта сыграют с «Ленинградкой». Билеты уже в продаже.