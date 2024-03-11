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Более 120 тысяч жителей Тульской области перешли на электронную трудовую книжку
Фото Алексея Пирязева.

Более 120 тысяч жителей Тульской области перешли на электронную трудовую книжку

В Соцфонде рассказали, почему это удобно.

Число жителей Тульской области, использующих только электронную трудовую книжку, превысило 121,4 тысячи человек. Напомним, возможность отказаться от ее бумажной версии у работающих туляков появилась с 2020 года. У тех, кто впервые устраивается на работу, сведения о трудовой деятельности изначально ведутся только в электронном виде.

В Соцфонде напомнили, что электронная трудовая книжка — простой и удобный в использовании цифровой инструмент. Одно из его главных преимуществ для граждан — постоянный доступ к сведениям и возможность отслеживать вносимые кадровые изменения. Информация о кадровых мероприятиях отражается в электронной книжке в течение нескольких дней после того, как работодатель передал эту информацию в Отделение СФР.

Получить сведения из электронной трудовой книжки можно в считанные минуты через личный кабинет на портале Госуслуг. Информация будет предоставлена в виде выписки, заверенной цифровой подписью.

При необходимости эти данные можно получить в бумажном виде, обратившись в клиентскую службу Отделения СФР по Тульской области или офис МФЦ.

Перейти на электронную трудовую книжку работники могут в любое время, подав соответствующее заявление работодателю. В этом случае бумажную трудовую сотрудник получит на руки.

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сегодня, в 11:23 0
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