Более 120 тысяч жителей Тульской области перешли на электронную трудовую книжку

Фото Алексея Пирязева.

Число жителей Тульской области, использующих только электронную трудовую книжку, превысило 121,4 тысячи человек. Напомним, возможность отказаться от ее бумажной версии у работающих туляков появилась с 2020 года. У тех, кто впервые устраивается на работу, сведения о трудовой деятельности изначально ведутся только в электронном виде.

В Соцфонде напомнили, что электронная трудовая книжка — простой и удобный в использовании цифровой инструмент. Одно из его главных преимуществ для граждан — постоянный доступ к сведениям и возможность отслеживать вносимые кадровые изменения. Информация о кадровых мероприятиях отражается в электронной книжке в течение нескольких дней после того, как работодатель передал эту информацию в Отделение СФР.

Получить сведения из электронной трудовой книжки можно в считанные минуты через личный кабинет на портале Госуслуг. Информация будет предоставлена в виде выписки, заверенной цифровой подписью.

При необходимости эти данные можно получить в бумажном виде, обратившись в клиентскую службу Отделения СФР по Тульской области или офис МФЦ.

Перейти на электронную трудовую книжку работники могут в любое время, подав соответствующее заявление работодателю. В этом случае бумажную трудовую сотрудник получит на руки.