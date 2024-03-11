Названы самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в этом году среди тульских выпускников

Фото из архива Myslo.

В 2024 году более 14 тысяч девятиклассников будут сдавать основной государственный экзамен, ЕГЭ — 5747 выпускников. Об этом на еженедельном совещании в здании правительства рассказала министр образования Тульской области Оксана Осташко.

Самые популярные предметы для сдачи единого государственного экзамена:

обществознание — 51,1%,

физика — 22,7%,

биология — 21,8%,

информатика — 21,4%.

По словам министра, в этом году наблюдается рост числа выпускников, которые выбрали ЕГЭ по физике, информатике и химии.