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Названы самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в этом году среди тульских выпускников
Фото из архива Myslo.

Названы самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в этом году среди тульских выпускников

Об этом рассказала министр образования региона Оксана Осташко.

В 2024 году более 14 тысяч девятиклассников будут сдавать основной государственный экзамен, ЕГЭ — 5747 выпускников. Об этом на еженедельном совещании в здании правительства рассказала министр образования Тульской области Оксана Осташко.

Самые популярные предметы для сдачи единого государственного экзамена:

  • обществознание — 51,1%,
  • физика — 22,7%,
  • биология — 21,8%,
  • информатика — 21,4%.

По словам министра, в этом году наблюдается рост числа выпускников, которые выбрали ЕГЭ по физике, информатике и химии. 

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