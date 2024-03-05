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Команда из Киреевска стала победителем регионального этапа зимнего фестиваля ГТО
Фото с сайта минспорта Тульской области.

Команда из Киреевска стала победителем регионального этапа зимнего фестиваля ГТО

Участники определяли сильнейшего в зимнем троеборье.

В Киреевске состоялся традиционный региональный этап зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Он прошел в девятый раз и впервые — в Киреевске.

На старт вышли представители 24 муниципалитетов Тульской области — это более 350 спортсменов.

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Участники определяли сильнейшего в зимнем троеборье:

  • тест на гибкость,
  • поднимание туловища из положения лежа за 1 минуту,
  • лыжная гонка на дистанциях 1, 2, 3 и 5 км.

В минспорте Тульской области рассказали, как распределились призовые места: 

  • 1-е место — команда МО Киреевск — 4507,
  • 2-е место — команда МО Ефремов — 4421,
  • 3-е место — команда МО Новомосковск — 4107.

Если хотите выполнить нормативы комплекса ГТО, обращайтесь в региональный Центр тестирования: +7 (4872) 33-81-68, +7 (4872) 58-44-77.

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