Команда из Киреевска стала победителем регионального этапа зимнего фестиваля ГТО

Фото с сайта минспорта Тульской области.

В Киреевске состоялся традиционный региональный этап зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Он прошел в девятый раз и впервые — в Киреевске.

На старт вышли представители 24 муниципалитетов Тульской области — это более 350 спортсменов.

Участники определяли сильнейшего в зимнем троеборье:

тест на гибкость,

поднимание туловища из положения лежа за 1 минуту,

лыжная гонка на дистанциях 1, 2, 3 и 5 км.

В минспорте Тульской области рассказали, как распределились призовые места:

1-е место — команда МО Киреевск — 4507,

2-е место — команда МО Ефремов — 4421,

3-е место — команда МО Новомосковск — 4107.

Если хотите выполнить нормативы комплекса ГТО, обращайтесь в региональный Центр тестирования: +7 (4872) 33-81-68, +7 (4872) 58-44-77.