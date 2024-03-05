Команда из Киреевска стала победителем регионального этапа зимнего фестиваля ГТО

В Киреевске состоялся традиционный региональный этап зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Он прошел в девятый раз и впервые — в Киреевске.
На старт вышли представители 24 муниципалитетов Тульской области — это более 350 спортсменов.
Участники определяли сильнейшего в зимнем троеборье:
- тест на гибкость,
- поднимание туловища из положения лежа за 1 минуту,
- лыжная гонка на дистанциях 1, 2, 3 и 5 км.
В минспорте Тульской области рассказали, как распределились призовые места:
- 1-е место — команда МО Киреевск — 4507,
- 2-е место — команда МО Ефремов — 4421,
- 3-е место — команда МО Новомосковск — 4107.
Если хотите выполнить нормативы комплекса ГТО, обращайтесь в региональный Центр тестирования: +7 (4872) 33-81-68, +7 (4872) 58-44-77.