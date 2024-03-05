Пенсионерку из Новомосковска осудили за торговлю контрабандными сигаретами 

В Новомосковске 65-летняя местная жительница признана виновной в незаконном обороте табачных изделий.

Судом установлено, что в мае 2023 года обвиняемая, работающая продавцом на местном рынке, купила у неустановленного лица немаркированные сигареты. Приобретенным товаром она торговала на рабочем месте. В ходе проведения сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий обнаружена и изъята незаконная табачная продукция общей стоимостью свыше 1 млн рублей.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в 280 000 рублей.

