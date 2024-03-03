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АКМ обыграл «Торос» и вышел в 1/4 финала Кубка Петрова
Фото пресс-службы АКМ.

АКМ обыграл «Торос» и вышел в 1/4 финала Кубка Петрова

Общий счет в серии 4:1.

Накануне в Туле состоялся решающий матч за выход в четвертьфинал Кубка Петрова — АКМ на своей площадке принимал нефтекамский «Торос».

Игра началась с трех голов туляков: на 9-й секунде отличился Денис Почивалов с передачи Андрея Виноградова, затем удаление у гостей реализовал Максим Казаков, и спустя чуть больше минуты Игорь Мясищев укрепил преимущество. В первые 20 минут сопернику удалось отыграть одну шайбу — Александр Черный сделал счет 3:1.

Второй период начался более спокойно, гости пытались атаковать, но зачастую им не удавалось пройти среднюю зону — туляки грамотно выстроили оборону. В одном из эпизодов Глеб Петров отобрал шайбу в чужой зоне и отдал ее на пятак Максиму Казакову. Наш нападающий обыграл вратаря «Тороса» и вернул преимущество в три гола. Нефтекамцы не собирались сдаваться, им удалось вновь сократить отставание в счете благодаря усилиям Ильи Коренева. 4:2 перед третьим периодом в пользу АКМ.

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В заключительном отрезке основного времени туляки играли первым номером. Им удалось заработать удаление, которое успешно реализовал Андрей Виноградов. «Торос» редко забирался в зону туляков, но после одного из выигранных вбрасываний преимущество туляков сократилось до 2 шайб. И на этом голы не закончились — Иван Лапшин отправил шайбу в пустые ворота и поставил точку в матче. Эта победа стала четвертой в серии.

АКМ прошел в 1/4 финала Кубка Петрова.

Сергей Решетников, главный тренер АКМ:

— Хороший результат. Всех тульских болельщиков с проходом в следующий раунд плей-офф. Сегодня была отличная поддержка, она заводит и гонит ребят вперед. По игре: пропускать три шайбы для нас много, будем работать. Шесть заброшенных — это хорошо, красивые голы. Надо продолжать в том же духе.

С победой команду и болельщиков поздравил губернатор Алексей Дюмин:

— Наши парни вышли в четвертьфинал второй раз подряд. Это результат упорных тренировок, сосредоточенной работы тренерского штаба и игроков, искренней поддержки болельщиков. Хоккеисты АКМ демонстрировали волю к победе, играли ярко и уверенно. Здесь и сейчас ребята пишут историю тульского хоккея. Желаем удачи в дальнейшей борьбе за Кубок Петрова. Болеем за наших!

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