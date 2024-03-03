Пропавший в Щекино школьник найден живым

Ранее волонтеры отряда «Лиза Алерт» разыскивали 12-летнего мальчика, который пропал в Щекино 1 марта. Как сообщили поисковики, школьник найден живым, с ним всё в порядке.
Подробности инцидента не разглашаются.
С мальчиком всё в порядке.
Ранее волонтеры отряда «Лиза Алерт» разыскивали 12-летнего мальчика, который пропал в Щекино 1 марта. Как сообщили поисковики, школьник найден живым, с ним всё в порядке.
Подробности инцидента не разглашаются.
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