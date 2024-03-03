Пропавший в Щекино школьник найден живым

С мальчиком всё в порядке.

Ранее волонтеры отряда «Лиза Алерт» разыскивали 12-летнего мальчика, который пропал в Щекино 1 марта. Как сообщили поисковики, школьник найден живым, с ним всё в порядке.

Подробности инцидента не разглашаются.