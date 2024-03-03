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Пропавший в Щекино школьник найден живым

Пропавший в Щекино школьник найден живым

С мальчиком всё в порядке.

Ранее волонтеры отряда «Лиза Алерт» разыскивали 12-летнего мальчика, который пропал в Щекино 1 марта. Как сообщили поисковики, школьник найден живым, с ним всё в порядке.

Подробности инцидента не разглашаются.

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