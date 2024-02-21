Зарплата до 230 000 рублей: какие вакансии предлагают тулякам в сфере логистики и перевозок

Аналитики hh.ru выяснили, какие вакансии в сфере транспорта, логистики и перевозок в феврале стали самыми высокооплачиваемыми.
Подборка выглядит так:
- Водитель категории «Е» — от 110 000 до 230 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/93224723
- Водитель категории «Е» — от 160 000 до 200 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/91144626
- Диспетчер — от 35 000 до 150 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/91997511
- Велокурьер — от 122 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/92846036
- Главный инженер — от 103 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/92050861
- Менеджер по логистике — от 100 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/92209584
- Менеджер транспортной службы — от 100 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/93190327
- Менеджер по логистике — от 100 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/93318676
- Начальник смены — от 90 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/93195027