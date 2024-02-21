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Зарплата до 230 000 рублей: какие вакансии предлагают тулякам в сфере логистики и перевозок

Зарплата до 230 000 рублей: какие вакансии предлагают тулякам в сфере логистики и перевозок

Подборку сделал портал HeadHunter.

Аналитики hh.ru выяснили, какие вакансии в сфере транспорта, логистики и перевозок в феврале стали самыми высокооплачиваемыми.

Подборка выглядит так:

  1. Водитель категории «Е» — от 110 000 до 230 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/93224723
  2. Водитель категории «Е» — от 160 000 до 200 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/91144626
  3. Диспетчер — от 35 000 до 150 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/91997511
  4. Велокурьер — от 122 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/92846036
  5. Главный инженер — от 103 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/92050861
  6. Менеджер по логистике — от 100 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/92209584
  7. Менеджер транспортной службы — от 100 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/93190327
  8. Менеджер по логистике — от 100 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/93318676
  9. Начальник смены — от 90 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/93195027

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