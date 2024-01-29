  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Ушли с поля после назначенного пенальти: футболисты «Арсенала» не доиграли матч с «Мурой» - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Ушли с поля после назначенного пенальти: футболисты «Арсенала» не доиграли матч с «Мурой»
Фото пресс-службы ПФК "Арсенал".

Ушли с поля после назначенного пенальти: футболисты «Арсенала» не доиграли матч с «Мурой»

Спарринг на сборах завершился скандалом.

Накануне тульский «Арсенал» провел матч с командой «Мура» из Словении. Игра прошла в рамках сбора в Турции. На 85-й минуте при счете 0:0 оружейники покинули поле после того, как в их ворота судья назначил пенальти. Об этом в своем Telegram-канале рассказал журналист Сергей Ильев. Он привел цитату тренера «Арсенала» Александра Сторожука.

— Не первые и не последние, к сожалению, такое тут случается. Я предупреждал гидов, чтобы они не ставили нам на игры турецких арбитров. Это безобразие надо было прекращать раньше. Туда не ставят пенальти, пропускают фолы. Бардак!

Понимал, что все закончится либо серьезной травмой кого-то из игроков, либо потасовкой.

А в конце в наши ворота придумали пенальти. Защитник выбивает мяч, нарушение за штрафной — а судья втаскивает его. Времени уже не оставалось, видимо, подгорало, ну и решили сделать результат таким образом. 

Также Сторожук отметил, что к сопернику нет никаких претензий.

— У них тоже были вопросы к тому, что происходило. А так матч получился полезный, боевой. Им мы завершили первый сбор, — добавил тренер.

Сюжет: Арсенал
Нападающий «Арсенала» Момо Туре покидает клуб
Спорт
Нападающий «Арсенала» Момо Туре покидает клуб
26 января, в 17:00, 2 1393 0
Нападающий тульского «Арсенала» Барков: «Ждем контрольные матчи, соперники подобраны солидные»
Спорт
Нападающий тульского «Арсенала» Барков: «Ждем контрольные матчи, соперники подобраны солидные»
25 января, в 16:50, 9 878 0
Сергей Ильёв подвел итоги зимнего трансфера в тульском «Арсенале»
Спорт
Сергей Ильёв подвел итоги зимнего трансфера в тульском «Арсенале»
21 января, в 17:19, 4 4805 0
Александр Сторожук продлил контракт с тульским «Арсеналом»
Спорт
Александр Сторожук продлил контракт с тульским «Арсеналом»
18 января, в 14:21, 7 1362 3
Все новости сюжета

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 12:29 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Арсеналсборы Арсенала

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Администрация Тулы прокомментировала жалобу на автобус до онкоцентра
Администрация Тулы прокомментировала жалобу на автобус до онкоцентра
Haval отзывает более 32 тысяч автомобилей из-за возможных проблем с электропроводкой
Haval отзывает более 32 тысяч автомобилей из-за возможных проблем с электропроводкой
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.