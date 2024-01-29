Ушли с поля после назначенного пенальти: футболисты «Арсенала» не доиграли матч с «Мурой»

Фото пресс-службы ПФК "Арсенал".

Накануне тульский «Арсенал» провел матч с командой «Мура» из Словении. Игра прошла в рамках сбора в Турции. На 85-й минуте при счете 0:0 оружейники покинули поле после того, как в их ворота судья назначил пенальти. Об этом в своем Telegram-канале рассказал журналист Сергей Ильев. Он привел цитату тренера «Арсенала» Александра Сторожука.

— Не первые и не последние, к сожалению, такое тут случается. Я предупреждал гидов, чтобы они не ставили нам на игры турецких арбитров. Это безобразие надо было прекращать раньше. Туда не ставят пенальти, пропускают фолы. Бардак!

Понимал, что все закончится либо серьезной травмой кого-то из игроков, либо потасовкой.

А в конце в наши ворота придумали пенальти. Защитник выбивает мяч, нарушение за штрафной — а судья втаскивает его. Времени уже не оставалось, видимо, подгорало, ну и решили сделать результат таким образом.

Также Сторожук отметил, что к сопернику нет никаких претензий.

— У них тоже были вопросы к тому, что происходило. А так матч получился полезный, боевой. Им мы завершили первый сбор, — добавил тренер.