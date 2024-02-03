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Тульские спортсмены завоевали призовые места на соревнованиях по джиу-джитсу
Фото: Минспорта Тульской области

Тульские спортсмены завоевали призовые места на соревнованиях по джиу-джитсу

Чемпионат и первенство России проходят в Санкт-Петербурге.

В первый день соревнований тульские спортсмены показали хорошие результаты и заняли призовые места.

Первенство

Ю18 Дуо (микс). 3 место – Лев Граматкин/Татьяна Черний.

Дуо (женщины). 2 место – Полина Хоффман /Татьяна Черний.

Дуо (мужчины). 3 место – Лев Граматкин/Иван Легков.

Тренируют спортсменов Е. Ю. Коротких, Е. В. Гусарова и А. А. Магамедова.

Чемпионат

Весовая категория 85 кг (файтинг). 1 место – Алексей Иванов (тренер – Е. Ю. Коротких).

Весовая категория 56 кг (файтинг). 3 место – Глеб Чернов (тренер – А. И. Федунов).

Ката-парное. Дуо (женщины). 1 место – Ирина Журавлева/Александра Магамедова (тренер – Е. Ю. Коротких).

Дуо (мужчины). 3 место – Алексей Глущак/Иван Романов (тренеры – Ю. А. Федоров, Е. Ю. Коротких, Е. В. Гусарова).

Дуо (микс). 3 место – Алексей Глущак/Инна Быкова (тренеры – Ю. А. Федоров, Е. Ю. Коротких, Е. В. Гусарова).

Соревнования продолжаются.

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