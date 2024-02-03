Туляки рассказали, из-за чего чаще всего опаздывают на работу

Фото: ru.freepik.com

Среди респондентов – представители экономически активного населения Тульской области, работающие по фиксированному графику на территории работодателя.

63% туляков утверждают, что никогда не опаздывают на работу. 16% признаются, что бывают непунктуальны, но крайне редко – несколько раз в год. Каждый двадцатый опаздывает несколько раз в месяц. Еще 4% опаздывают несколько раз в неделю.

73% опрошенных утверждают, что задерживаются не более чем на 15 минут. Каждый одиннадцатый опаздывает на полчаса. И только 5% – на час и более. Чаще всего туляков подводит общественный транспорт и пробки на дорогах.

Женщины признаются в опозданиях реже мужчин и утверждают, что если и задерживаются, то немного. Участники опроса в возрасте до 34 лет менее пунктуальны по сравнению с теми, кто старше.