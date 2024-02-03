Туляков приглашают поучаствовать в конкурсе социальной рекламы

Он проводится МВД России для формирования негативного отношения общества к наркотикам.

Ежегодный конкурс «Спасём жизнь вместе» состоит из двух этапов – регионального и федерального. В нём могут принять участие как отдельные авторы, так и авторские коллективы.

Предусмотрены три номинации: «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики», «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни», «Лучший видеоролик антинаркотической направленности для социальных медиа».

Заявки на участия принимаются до 16 февраля по адресу: Тула, ул. Болдина, д. 47-А или по электронной почте: [email protected]. Телефон для справок: 32-05-56.