Болельщиков приглашают на матч «Тулицы» с «Уралочкой-НТМК»

3 февраля в рамках 19-го тура Суперлиги волейбольная «Тулица» сыграет с командой «Уралочка-НТМК». Матч пройдет в спорткомплексе «Тула-Арена». Начало в 17.00.

Билеты можно приобрести онлайн по ссылке, в палатке «Тульские мероприятия» напротив центрального входа в ГКЗ или в день матча в кассе «Тула-Арены» с 16.00 до 17.30. В пресс-службе тульского клуба уточнили, что дети до 7 лет могут посещать игры бесплатно.

Напомним, что перед матчем в фойе спорткомплекса олимпийский чемпион Александр Савин презентует свою книгу. Болельщики смогут пообщаться с выдающимся игроком.