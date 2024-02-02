По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Утром 2 февраля в Скуратово на ул. Володарского машина каршеринга улетела в кювет. Об этом сообщается в телеграм-канале «Compas_71 Едем по Туле».

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. Информация о происшествии уточняется.