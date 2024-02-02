  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На ул. Володарского машина каршеринга улетела в кювет - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На ул. Володарского машина каршеринга улетела в кювет

На ул. Володарского машина каршеринга улетела в кювет

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Утром 2 февраля в Скуратово на ул. Володарского машина каршеринга улетела в кювет. Об этом сообщается в телеграм-канале «Compas_71 Едем по Туле».

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. Информация о происшествии уточняется.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 11:17 0
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП с каршерингом
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Поисковики отряда «ЛизаАлерт» и спасатели вызволили замерзшего туляка из зимнего леса
Поисковики отряда «ЛизаАлерт» и спасатели вызволили замерзшего туляка из зимнего леса
Болельщиков приглашают на матч «Тулицы» с «Уралочкой-НТМК»
Болельщиков приглашают на матч «Тулицы» с «Уралочкой-НТМК»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.