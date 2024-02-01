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«Академия Михайлова» выиграла у «Амурских Тигров»
Фото пресс-службы АКМ

«Академия Михайлова» выиграла у «Амурских Тигров»

Игра прошла 31 января и получилась интересной и обоюдоострой.

Две команды не уступали друг другу в скоростях. Туляки два раза играли в большинстве, но счёт открыть не вышло. В первом отрезке времени соперник сыграл «грязно», тогда пострадал защитник Даниил Жураков, который покинул площадку до конца игры.

Во втором периоде «тигры» перебросали нас 21:12, но Кирилл Зарубин не позволил взять свои ворота, а вот «михайлоцы» забросили дважды. Сначала туляки реализовали большинство: Данила Ткач отдал пас на Климентий Шиндяева, который точно попал в цель. Воодушевлённые подопечные Ирека Галявиева увеличили в счёте через 25 секунд. В тот момент «академики» пошли в контратаку, и Кирилл Колыхалов забросил вторую шайбу в ворота «Амурских Тигров».

В третьей двадцатиминутке, как бы ни старался оппонент, у него не получилось «распечатать» ворота туляков. На табло горело 2:0 — победа «Академии Михайлова». Кирилл Зарубин оформил сухарь.
Следующую игру «михайловцы» проведут дома 5 февраля против ступинского «Капитана» в 19:00.

Статистика матча

Броски: 58-65.

Броски в створ: 31-43.

Голы: 2-0.

Вбрасывания: 35-26.

Блокированные броски: 11-13.

Силовые приемы: 5-4.

Отборы: 3-3.

Потери: 3-1.

Перехваты: 3-6.

Штраф: 4-8.

Голы матча

1:0 (бол.) — 35:24 — Климентий Шиндяев (Данила Ткач, Матвей Брынцев).
2:0 — 35:59 — Кирилл Колыхалов (Матвей Брынцев, Даниил Булыгин).
 

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Ирек Галявиев, главный тренер:

— Хорошая игра. Быстрая команда. Не зря они идут на первом месте в Серебряном дивизионе. Мы проанализировали ошибки прошлого матча. Считаю, что у нас это получилось, сыграли неплохо.
Матч был до ошибки. «Амурские Тигры» сегодня совершили ее. Мы успели забросить вторую шайбу, пока они приходили в чувства. 

Хоккей — командный вид спорта. Я не буду кого-то выделять. Выигрывает и проигрывает всегда команда. 

К следующему матчу подлечим травмы, которые у нас есть. Есть время, чтобы восстановиться, вылечить свои болячки. Будем готовиться. Проанализируем и разберем игру соперника.

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Климентий Шиндяев, нападающий:

— Хороший матч. Выполнили тренерскую установку, отработали все 60 минут с хорошим соперником. В перерывах и на лавке поддерживал партнеров. «Молодому» напихал. Не туда едет, не то делает. 
В начале чувствовал большую ответственность за капитанскую нашивку. Парни все помогли, поддержали. Влился в эту должность. Думаю, что всех устраивает.

Второй период — это ближняя лавка. Получилось реализовать хорошие моменты. Быстрые атаки, короткий пас. От этого и пошли голы.
Дальше «Капитан». Неудобный соперник, им терять нечего. Будут выходить и биться, чтобы забрать у нас очки. А мы не дадим им этого сделать.

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