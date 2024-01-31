Юный туляк стал третьим на Всероссийских соревнованиях по кикбоксингу

Фото предоставлено пресс-службой администрации Тулы.

В Суздале прошли Всероссийские соревнования по кикбоксингу «Золотое кольцо», посвященные 1000-летию города.

Воспитанник тульской спортивной школы олимпийского резерва «Восток» Егор Халилюлин занял в разделе фулл-контакт 3-е место. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Тулы. Подготовил спортсмена старший тренер-преподаватель отделения кикбоксинга Сергей Виноградов.

Турнир проходил в пяти возрастных категориях и трех дисциплинах: фулл-контакт, лайт-контакт и лоу-кик. Всего на мероприятии собралось порядка 600 участников из 35 регионов России. Почетными гостями стали титулованные спортсмены, чемпионы мира по кикбоксингу.