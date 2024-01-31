Подрядчика оштрафовали на 561 тыс. рублей за срыв ремонта в лаборатории ТулГУ

Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области

Прокуратура Советского района провела проверку исполнения законодательства, направленного на обеспечение государственных и муниципальных нужд.



Выяснилось, что компания ООО «Ф.Д.-СТРОЙ» не отремонтировала в срок нежилое здание ТулГУ. Как отметили в пресс-службе облпрокуратуры, в данном помещении студенты занимались лабораторными исследованиями при разработке инновационных технологий. Общая сумма контрактов составила свыше 11 млн рублей.

— По инициативе заказчика контракт расторгнут в одностороннем порядке. По постановлению прокурора юридическое лицо привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчика). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 561,6 тыс. рублей, — прокомментировали в прокуратуре Тульской области.

В настоящее время работы ведутся другим подрядчиком.