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Подрядчика оштрафовали на 561 тыс. рублей за срыв ремонта в лаборатории ТулГУ
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области

Подрядчика оштрафовали на 561 тыс. рублей за срыв ремонта в лаборатории ТулГУ

Общая стоимость ремонтных работ составила более 11 млн рублей.

Прокуратура Советского района провела проверку исполнения законодательства, направленного на обеспечение государственных и муниципальных нужд.

Выяснилось, что компания ООО «Ф.Д.-СТРОЙ» не отремонтировала в срок нежилое здание ТулГУ. Как отметили в пресс-службе облпрокуратуры, в данном помещении студенты занимались лабораторными исследованиями при разработке инновационных технологий. Общая сумма контрактов составила свыше 11 млн рублей. 

— По инициативе заказчика контракт расторгнут в одностороннем порядке. По постановлению прокурора юридическое лицо привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчика). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 561,6 тыс. рублей, — прокомментировали в прокуратуре Тульской области.

В настоящее время работы ведутся другим подрядчиком.

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