  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле начался ремонт подземного перехода на ул. Каминского - Новости Тулы и области – Фотогалерея, фото 24 - MySlo.ru
  5. В Туле начался ремонт подземного перехода на ул. Каминского - Новости Тулы и области – Фотогалерея, фото 24 - MySlo.ru
  6. В Туле начался ремонт подземного перехода на ул. Каминского - Новости Тулы и области – Фотогалерея, фото 24 - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
«Тулица» на выезде победила «Спарту»
Фото Дмитрия Дзюбина.

«Тулица» на выезде победила «Спарту»

Для нашей команды это шестая победа подряд.

Накануне в Нижнем Новгороде прошел матч 18-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги — «Тулица» играла в гостях против местной «Спарты». По итогам пяти партий хозяйки площадки уступили тулячкам со счетом 2:3 (17:25, 25:22, 15:25, 25:18, 5:15).

Лучшим игроком матча стала Анна Прасолова. 

Старший тренер «Тулицы» Анастасия Терехова прокомментировала итоги игры:

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил волейбольную «Тулицу» и хоккейный АКМ с победами.

— Обе команды провели непростые игры, которые показали, что спортсменам нельзя расслабляться. Но наши команды смогли навязать свою игру и взять свое. Впереди много работы! Верим в команды!

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 10:56 +4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Тулицаволейбол

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области скончался трехлетний ребенок: глава СК России поручил возбудить уголовное дело
В Тульской области скончался трехлетний ребенок: глава СК России поручил возбудить уголовное дело
В феврале Центральную Россию завалит снегом
В феврале Центральную Россию завалит снегом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.