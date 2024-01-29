«Тулица» на выезде победила «Спарту»

Фото Дмитрия Дзюбина.

Накануне в Нижнем Новгороде прошел матч 18-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги — «Тулица» играла в гостях против местной «Спарты». По итогам пяти партий хозяйки площадки уступили тулячкам со счетом 2:3 (17:25, 25:22, 15:25, 25:18, 5:15).

Лучшим игроком матча стала Анна Прасолова.

Старший тренер «Тулицы» Анастасия Терехова прокомментировала итоги игры:

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил волейбольную «Тулицу» и хоккейный АКМ с победами.

— Обе команды провели непростые игры, которые показали, что спортсменам нельзя расслабляться. Но наши команды смогли навязать свою игру и взять свое. Впереди много работы! Верим в команды!