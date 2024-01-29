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АКМ обыграл «Металлург» и досрочно вышел в плей-офф
Фото пресс-службы АКМ.

АКМ обыграл «Металлург» и досрочно вышел в плей-офф

За 8 туров до конца чемпионата! Счет в матче 2:1.

28 января в Ледовом дворце Тулы АКМ провел заключительную игру домашней серии Всероссийской хоккейной лиги. В первом периоде было много борьбы — туляки активно прессинговали в чужой зоне, в одной из атак это принесло свои плоды. Глеб Петров отобрал шайбу за воротами, ему позволили выкатиться на «пятак», и наш нападающий открыл счет. 

Во второй двадцатиминутке Новокузнецк оказался в большинстве, и спустя 20 секунд в спорном эпизоде Юрий Платонов сравнял счет. Тренерский штаб АКМ взял запрос на помеху вратарю, но судьи не увидели никаких нарушений. В одной из дальнейших контратак игрок тульской команды Илья Шипов воспользовался свободным пространством и, войдя в зону, нашел передачей партнера — им оказался Павел Медведев. Приняв шайбу, он сразу же бросил и поразил ворота Сухачева.

В третьем периоде «Металлург» всячески пытался отыграться. Были неплохие атаки, но АКМ выручал вратарь Денис Попов. В итоге туляки одержали 10-ю победу подряд и досрочно вышли в плей-офф за 8 туров до конца чемпионата.

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 Сергей Решетников, главный тренер АКМ:

— С юбилейной победой всех тульских болельщиков! Надо продолжать в том же духе. Тяжелая игра. Перед матчем с ребятами разговаривали, если бы чемпионат сейчас закончился, то мы бы играли с «Металлургом» в плей-офф. Предупредил, что игра будет, как в плей-офф, так и получилось. 

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил АКМ с победой.

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