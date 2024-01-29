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В Тульской области скончался трехлетний ребенок: глава СК России поручил возбудить уголовное дело
Фото Артема Жильцова

В Тульской области скончался трехлетний ребенок: глава СК России поручил возбудить уголовное дело

Мать малыша считает, что он умер из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи.

В январе в Тульской области умер трехлетний ребенок. Его мать считает, что он скончался в результате ненадлежащего оказания медицинской помощи. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен. 

С просьбой разобраться в обстоятельствах смерти малыша женщина обратилась в Информационный центр СК России.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тульской области Владимиру Усову возбудить уголовное дело. Главе ведомства также представят доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — его результат.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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