В Тульской области скончался трехлетний ребенок: глава СК России поручил возбудить уголовное дело

Фото Артема Жильцова

В январе в Тульской области умер трехлетний ребенок. Его мать считает, что он скончался в результате ненадлежащего оказания медицинской помощи. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен.

С просьбой разобраться в обстоятельствах смерти малыша женщина обратилась в Информационный центр СК России.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тульской области Владимиру Усову возбудить уголовное дело. Главе ведомства также представят доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — его результат.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.