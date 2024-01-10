Туляков приглашают на «Лыжню России»

Фото из архива Myslo.

Продолжается онлайн-запись на масштабное зимнее спортивное событие — Всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России».

Система записи на участие в массовых спортивных мероприятиях основана на Федеральной государственной информационной системе «Спорт», созданной на платформе «Гостех».

Зарегистрироваться на «Лыжню» можно по ссылке. Уведомление о регистрации будет направлено в течение пяти рабочих дней.

Как сообщает министерство спорта Тульской области, преимуществом данной услуги является то, что для участия в самом событии не требуется предъявление оригинала паспорта и полиса обязательного медицинского страхования. Вместо этого можно использовать мобильное устройство и показать соответствующие документы на портале ЕПГУ.

Мероприятие состоится 10 февраля 2024 года.