  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Туляков приглашают на «Лыжню России» - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Туляков приглашают на «Лыжню России»
Фото из архива Myslo.

Туляков приглашают на «Лыжню России»

Зарегистрироваться можно онлайн.

Продолжается онлайн-запись на масштабное зимнее спортивное событие — Всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России».

Система записи на участие в массовых спортивных мероприятиях основана на Федеральной государственной информационной системе «Спорт», созданной на платформе «Гостех». 

Зарегистрироваться на «Лыжню» можно по ссылке. Уведомление о регистрации будет направлено в течение пяти рабочих дней.

Как сообщает министерство спорта Тульской области, преимуществом данной услуги является то, что для участия в самом событии не требуется предъявление оригинала паспорта и полиса обязательного медицинского страхования. Вместо этого можно использовать мобильное устройство и показать соответствующие документы на портале ЕПГУ.

Мероприятие состоится 10 февраля 2024 года.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 09:40 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Лыжня России

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Средняя заработная плата тульских педагогов в этом году составит 49 399 рублей
Средняя заработная плата тульских педагогов в этом году составит 49 399 рублей
Как семьям участников СВО получить единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей
Как семьям участников СВО получить единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.