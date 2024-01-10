Средняя заработная плата тульских педагогов в этом году составит 49 399 рублей

Фото пресс-службы правительства Тульской области

На оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина подвели итоги Года педагога и наставника.

Министр образования Тульской области Оксана Осташко отметила, что в регионе широко внедряется система наставничества. С 2022 года число наставников в образовательных организациях увеличилось на 38% и составило 4000 человек.

В этом учебном году более чем за 5000 студентами колледжей закреплены наставники на производстве.

Региональный план Года педагога и наставника выполнен в полном объеме. Он включал более 200 мероприятий. Тула неоднократно становилась площадкой для мероприятий общероссийского масштаба. Среди них: Всероссийский фестиваль «Педагогика — первое и высшее из искусств», V Всероссийский фестиваль клубов «Учитель года» «Российское учительство: портфолио профессионального успеха», финальный этап Всероссийской профессиональной олимпиады для учителей «Хранители русского языка», заключительный этап Всероссийского конкурса «Мастер года — 2023» и др.

В Тульской области разработан проект «Вместе к лучшим результатам», цель которого — повышение качества образования по предметам физико-математического цикла. Для учителей Тульской области организовано повышение квалификации с привлечением специалистов Московского физико-технического института.

В 2023 году в соответствии с планом мероприятий Года педагога и наставника стартовал региональный проект «ПРОстажер». Его главная цель — привлечение молодежи на работу в школы. В рамках реализации проекта студенты старших курсов ТГПУ им. Л. Н. Толстого проходят педагогическую практику в течение года. К каждому студенту-стажеру прикреплен наставник-специалист. Проект будет продолжен в следующем учебном году.

В Тульской области установлены региональные меры социальной поддержки педагогических работников. Победителям и призерам региональных этапов всероссийских конкурсов профессионального мастерства предусмотрены денежные выплаты. В 2023 году общая сумма выплат победителям конкурсов превысила 3,6 млн рублей. Общее количество педагогов, принявших участие в конкурсах, составило 1901 человек.

С 2021 года в Тульской области проводится региональный конкурс «Призвание — учить!». В 2023 году на него было подано порядка 700 заявок, победителями стали 63 педагога. Общий призовой фонд составил 14,5 млн рублей.

Губернатор отметил, что 27 декабря прошло заседание Государственного совета РФ, посвященное Году педагога и наставника. На нем большое внимание было уделено заработной плате педагогов.

Оксана Осташко сообщила, что в Тульской области целевые показатели по заработной плате, установленные указами Президента, стабильно выполняются. Средняя заработная плата педагогов в 2018–2023 гг. выросла с 30 до 45 тысяч рублей.

В соответствии с Едиными рекомендациями Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений подготовлены изменения в систему оплаты труда работников образовательных организаций.

Планируется, что средняя заработная плата педагогов в этом году в Тульской области составит 49 399 рублей.

В регионе организована системная работа по снижению бюрократической нагрузки на учителей. По результатам федерального мониторинга Тульская область входит число регионов с наиболее эффективной организацией работы по этому направлению. В январе планируется запустить пилотную апробацию сервисов «Цифровой помощник ученика», «Цифровой помощник учителя», «Цифровой помощник родителя».

Алексей Дюмин поручил первому заместителю губернатора Тульской области Дмитрию Миляеву и министру образования Оксане Осташко дать предложения по расширению конкурсного движения профессионального мастерства в сфере образования.

Глава региона также напомнил, что до конца января всем министерствам необходимо представить предложения в план мероприятий Года семьи, которым Президент РФ Владимир Путин объявил 2024 год.