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Как семьям участников СВО получить единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей

Как семьям участников СВО получить единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей

Рассказываем, куда обращаться.

По инициативе губернатора Алексея Дюмина в этом году семьи участников СВО, проживающие в Тульской области, получат по 15 тысяч рублей. Заявление на выплату принимают с 9 января.

Обратиться за выплатами может законная супруга, а в случае ее отсутствия — мать участника СВО, проживающие на территории Тульской области.

— В Тульской области выстроена комплексная система помощи участникам СВО и членам их семей. С введением новых мер их общее количество увеличилось до 58. Разрабатывая новые меры поддержки, мы стараемся учитывать все потребности членов семей бойцов, — отметила министр труда и социальной защиты Тульской области Татьяна Абросимова.

Заявление можно подать дистанционно на региональном портале государственных услуг, лично в Управлении социальной защиты населения Тульской области (по предварительной записи) или в МФЦ.

Дополнительные вопросы по получению единовременной денежной выплаты можно задать по номеру горячей линии 129. Телефон работает ежедневно с 8.00 до 20.00.

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