В Тульской области ожидают рост заболеваемости ОРВИ и снижение Covid-19

6 января первый заместитель Вячеслав Федорищев провел совещание, на котором обсудили работу служб жизнеобеспечения в период новогодних праздников.

Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области Марина Безбородова доложила, что в праздничные дни обеспечен ежедневный мониторинг эпидемиологической обстановки в регионе.

«В Тульской области зарегистрировано снижение заболеваемости Covid-19 и ОРВИ. Однако в регионе продолжается циркуляция вирусов гриппа, за неделю 59 случаев, большинство заболевших не привиты. Прогнозируется рост заболеваемости респираторными инфекциями», – говорится с сообщении пресс-службы правительства со ссылкой на Безбородову.

Заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков отметил, что в январе в регионе увеличилось количество вызовов врача на дом. Это обусловлено сезонным ростом заболеваемости.

В связи с этим в Тульской области увеличено суточное количество бригад скорой помощи. В поликлиниках ведут прием дежурные врачи и обслуживаются вызовы на дом.