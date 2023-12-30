Волейболистки «Тулицы» завершили год победой над командой «Атом-Курск»

На «Тула-Арене» состоялся заключительный волейбольный матч 2023 года – «Тулица» принимала на своей площадке «Атом-Курск». Дома, как известно, и стены помогают – все три партии завершились в пользу тулячек – 25:17, 25:23 и 25:20. С победой спортсменок, их наставников и болельщиков поздравил губернатор Алексей Дюмин:

– Весь год мы болели за наших девчонок, поддерживали, верили в их успех! Спасибо им за множество ярких моментов, боевой дух и победный настрой. Пусть победа в заключительном матче этого года придаст им сил в следующем, вдохновит на достижение новых вершин! Поздравляю их с победой и наступающим Новым годом! – сказал он.

Первый матч 2024 года подопечные Андрея Подкопаева проведут в четверг, 4 января, на выезде против краснодарского «Динамо».