В Тульской области начало работать мобильное приложение для вызова скорой помощи

Фото из архива Myslo.

Программа позволяет в онлайн-режиме видеть передвижение бригады — так же, как в приложениях для вызова такси.

Приложение позволит повысить доступность скорой медицинской помощи для жителей региона и облегчить вызов бригады пациентам с нарушениями слуха. Средства на его разработку выделены из регионального бюджета.

Приложение доступно для телефонов с операционными системами Android и iOS. Чтобы начать им пользоваться, нужно пройти регистрацию: ввести фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол и номер телефона, а также дать согласие на обработку персональных данных. Пользователь может указать в приложении информацию не только о себе, но и о своих близких, в том числе их адреса. Это позволит вызвать медицинскую бригаду не только к себе, но и к родственнику. Одно из преимуществ приложения — вызывающему не обязательно знать свой точный адрес. Программа сама определяет местоположение с помощью геолокации и передает данные диспетчеру.

Как сообщает региональный минздрав, при вызове бригады скорой помощи достаточно выбрать пациента и нужный адрес, указать причину вызова и дополнительную информацию. Данные моментально поступят в оперативный отдел Центра медицины катастроф. При необходимости с пациентом свяжется диспетчер, уточнит информацию и расскажет, как действовать до приезда медиков.

Программа позволяет в онлайн-режиме видеть передвижение бригады — так же, как в приложениях для вызова такси.

Приложение для вызова скорой помощи доступно для скачивания в Play Market https://clck.ru/36yNWc и App Store https://clck.ru/36yNQc.