В Тульской области завершилась «Битва клубов»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

9 декабря в МСЦ «Тула-Арена» состоялось торжественное закрытие первого регионального проекта «Битва клубов».

Итоги соревнований среди спортивных клубов подвел министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев:

- «Битва клубов» - уникальный проект не только для Тульской области, но и для всей страны. Соревнования проходили в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Они помогли создать и развить спортивные клубы, как поручал Владимир Путин. Мы объединили более 2000 сторонников здорового образа жизни.

За звание победителя боролись 86 клубов со всего региона. Это команды школ, техникумов и колледжей, а также спортивные сообщества, созданные в организациях и на предприятиях. С апреля они испытали свои силы в баскетболе 3х3, волейболе, пейнтболе, мини-футболе, тэг-регби и комплексе ГТО.

Победителями в школьной лиге стали спортклуб «Олимп» тульского лицея №2 им. Б.А.Слободскова, в студенческой лиге - новомосковский спортклуб «Олимпиец» (Училище олимпийского резерва), в бизнес-лиге - спортклуб УМВД России по Тульской области.