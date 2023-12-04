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Тульские легкоатлеты выступили на международных соревнованиях в Бресте
Фото Федерации легкой атлетики Тульской области.

Тульские легкоатлеты выступили на международных соревнованиях в Бресте

Наши спортсмены показали хорошие результаты.

1-2 декабря в белорусском Бресте прошли международные соревнования по легкой атлетике среди юношей и девушек до 16 и до 18 лет. 

Россию представили, в том числе, несколько молодых легкоатлетов из Тульской области, являющихся кандидатами в сборную страны. Серебряный призёр Летних игр стран СНГ в беге на 60 м с барьерами туляк Максим Антонов (тренер О.Регурецкий) на этот раз завоевал серебряную медаль в прыжке в длину с результатом 6 м 41 см. 

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Еще один участник в составе сборной России на Летних играх стран СНГ Дмитрий Городничий (тренер К.Ряховский) из п. Селиваново Щёкинского метнул копьё на 46 м 46 см, что также принесло ему серебро.

В беге на 600 м не было равных Дмитрию Яковлеву из Новомосковска (тренеры И.Животова и В.Новова). С результатом 1 мин 25,16 сек. спортсмен завоевал золотую медаль.

Как сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Тульской области, ещё одно золото в прыжках в длину у нашей 14-летней спортсменки из Советска Щёкинского района. В лучшей попытке Дарья Батурина улетела на 5 м 26 см и стала первой в этом виде программы.

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