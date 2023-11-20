Массовое ДТП под Тулой: спасатели достают тела погибших водителей из покореженных ГАЗелей

По предварительным данным, причиной аварии стал сон за рулем.

Ранее Myslo сообщал, что 20 ноября в 7.50 на 177-м километре трассы М-2 «Крым» в районе деревни Самылинки столкнулись четыре автомобиля: две ГАЗели, Ford Focus и SsangYong Kyron.

По предварительной информации, водитель одной из ГАЗелей уснул за рулем и совершил выезд на полосу встречного движения, в результате чего произошло массовое ДТП.

В аварии погибли двое мужчин — водители ГАЗелей. Тела находятся в искореженных кабинах. На момент публикации новости спасатели занимаются их деблокировкой.

По данным минздрава Тульской области, также в ДТП пострадали три человека. Мужчины 27 и 38 лет с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу им. Д. Я. Ваныкина. 45-летний пострадавший от транспортировки в стационар отказался.

На участке трассы перекрыты три полосы, реверсивное движение организовано по обочине.