  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. В Туле стартовал хоккейный турнир среди команд региональных предприятий - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле стартовал хоккейный турнир среди команд региональных предприятий

В Туле стартовал хоккейный турнир среди команд региональных предприятий

18 ноября в Ледовом дворце стартовали игры Лиги производственных предприятий по хоккею 4х4 сезона 2023/2024.

Команды соревнуются в четырех группах. Турнир объединил порядка 200 любителей спорта и активного образа жизни.

Заместитель министра спорта Тульской области Александр Россихин отметил, что благодаря поддержке Губернатора Алексея Дюмина хоккей в регионе развивается на всех уровнях. В него играют с самого раннего возраста.

«Мы проводим этот чемпионат третий год подряд и видим, как его популярность растет. В этом сезоне за победу будут бороться 20 команд ведущих предприятий региона. Уверен, во время игр мы увидим профессионализм и спортивный дух. Желаю вам удачи, силы и настоящего спортивного вдохновения», - сказал Александр Россихин.

Приобщение трудовых коллективов к систематическим занятиям спортом – одно из приоритетных направлений федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Галерея
показать все фотографии
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 19:45 +1
Другие статьи по темам
Событие
хоккейтурнир
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На завершение реставрации церкви Благовещения в Туле потратят 158 млн рублей
На завершение реставрации церкви Благовещения в Туле потратят 158 млн рублей
Банк России рассказал, на что чаще всего жалуются туляки
Банк России рассказал, на что чаще всего жалуются туляки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.