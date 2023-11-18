В Туле стартовал хоккейный турнир среди команд региональных предприятий

Команды соревнуются в четырех группах. Турнир объединил порядка 200 любителей спорта и активного образа жизни.

Заместитель министра спорта Тульской области Александр Россихин отметил, что благодаря поддержке Губернатора Алексея Дюмина хоккей в регионе развивается на всех уровнях. В него играют с самого раннего возраста.

«Мы проводим этот чемпионат третий год подряд и видим, как его популярность растет. В этом сезоне за победу будут бороться 20 команд ведущих предприятий региона. Уверен, во время игр мы увидим профессионализм и спортивный дух. Желаю вам удачи, силы и настоящего спортивного вдохновения», - сказал Александр Россихин.

Приобщение трудовых коллективов к систематическим занятиям спортом – одно из приоритетных направлений федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».