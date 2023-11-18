Банк России рассказал, на что чаще всего жалуются туляки

В январе-сентябре 2023 года от жителей Тульской области в Банк России поступило 1582 обращения. Это на 10% меньше, чем за девять месяцев предыдущего года.

Количество жалоб по вопросам взаимодействия с банками сократилось на 15%, до 782. При этом около четверти обращений пришлось на отношения, связанные с потребительским кредитованием. Помимо этого, туляки сообщали о проблемах с качеством обслуживания, поиском пропавших переводов и навязывании дополнительных услуг.

За 9 месяцев текущего года заметно выросло число обращений, связанных с деятельностью микрофинансовых организаций (до 305). Больше всего подобных жалоб касалось вопросов перерасчета задолженности по займам, преимущественно возникших в связи с недостоверной информацией, распространяемой псевдоюристами в Интернете.

В 2,5 раза сократилось число жалоб на страховщиков (до 177). В частности, стало меньше однотипных заявлений относительно неверного применения коэффициента бонус-малус. Количество обращений по поводу взаимодействия с профессиональными участниками рынка ценных бумаг снизилось в два раза – в основном, за счет санкционной тематики.

Некоторое количество жалоб касается мошеннических действий с использованием методов социальной инженерии и утечки персональных данных (более 100).

«Мы рассчитываем, что решить проблему кибермошенничества отчасти поможет разработанный законопроект о самозапрете на оформление кредитов и займов. Мера направлена на противодействие мошенникам, пытающимся оформить ссуды на чужое имя. В случае принятия закон вступит в силу летом следующего года», – отмечает заместитель управляющего тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин.