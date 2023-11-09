В Туле торжественно закрыли Летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»

Фото пресс-службы правительства Тульской области

В многофункциональном спортивном центре собралось более 1500 человек. Среди них участники заключительных соревнований, гости города, представители спортивной общественности.

Торжественная церемония началась с парада флагов. Команды из 82 субъектов РФ приняли участие в соревнованиях.



С мая по ноябрь в 14 субъектах РФ, в том числе и Тульской области, проведено 35 финальных соревнований. Медали соревнований были разыграны в 22 видах спорта по программе XVII Паралимпийских игр 2024 года в Париже. В общей сложности представители 76 субъектов нашей страны стали победителями или призерами соревнований.

К участникам соревнований от имени губернатора Тульской области Алексея Дюмина обратился его заместитель Сергей Егоров. Он зачитал приветственный адрес. В нем, в частности, говорится:

— Для нашего региона большая честь принимать Летние игры паралимпийцев. В Тульской области созданы все условия для проведения масштабных спортивных событий на самом высоком организационном уровне. В прошедших соревнованиях приняли участие представители большинства субъектов страны. Игры стали символом упорства, преодоления и несгибаемой воли. Каждый из участников прошел большой путь и ежедневным трудом доказал, что достоин победы. Вы на собственном примере показываете, что даже в такой непростой исторический период, как сегодня, спорт остается важной объединяющей силой.

От имени министра спорта РФ Олега Матыцина участников приветствовал директор департамента физической культуры и массового спорта Минспорта России Максим Уразов. Он поблагодарил Паралимпийский комитет России за развитие паралимпийского движения, а также правительство региона за проведение соревнований на высшем уровне.

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков в своем обращении поблагодарил Президента РФ Владимира Путина за поддержку спортсменов-паралимпийцев и решение о проведении Летних и Зимних игр паралимпийцев.

— Соревнования подарили нам немало ярких запоминающихся моментов, выдающихся рекордов, выявили новых звезд, вспыхнувших на спортивном небосклоне. Превышено 5 рекордов мира, 14 рекордов Европы и установлено 50 рекордов России. На аренах мы видели и начинающих атлетов, и квалифицированных спортсменов, профессионалов своего дела. Среди которых было свыше сотни заслуженных мастеров спорта, чемпионов и призеров Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Надеюсь, что молодежь сумела многому научиться у маститых паралимпийцев, перенять у них богатый опыт, который в будущем поможет взойти на высшие ступеньки пьедесталов почета состязаний самого высокого ранга, — сказал Павел Рожков.

Также он подчеркнул, что среди спортсменов были и ветераны специальной военной операции. Они вели борьбу за медали в фехтовании на колясках, волейболе, баскетболе, велоспорте, пауэрлифтинге и других видах спорта.

Член межведомственной комиссии по развитию адаптивной физической культуры и спорта совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, президент Паралимпийского комитета России с 1997 до 2021 года Владимир Лукин поблагодарил спортсменов за их упорство и вклад в паралимпийский спорт.

После выступления почетных гостей состоялось подведение итогов в общекомандном зачете и вручены Кубки трем лучшим регионам.

Первое место заняла сборная города Москвы. Столичные паралимпийцы завоевали 221 награду, из которых 71 золотая. На втором месте команда Санкт-Петербурга с 40 золотыми медалями. Третье место у башкирских паралимпийцев, на счету которых 34 золотые медали.

Памятной плакеткой за 4-е место награждена сборная Московской области.

После окончания церемонии награждения президент ПКР Павел Рожков объявил Летние игры паралимпийцев 2023 года закрытыми.