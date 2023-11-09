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Тульская Госавтоинспекция провела сплошные проверки автобусов
Фото УГИБДД по Тульской области.

Тульская Госавтоинспекция провела сплошные проверки автобусов

По итогам рейда к ответственности привлекли 12 нарушителей.

Сотрудники новомосковской Госавтоинспекции Тульской области совместно с отделом автотранспортного и автодорожного надзора МУГАДН провели сплошные проверки автобусов и маршруток.

Инспекторы проверяли легальность деятельности пассажирских перевозок, соблюдение режима труда и отдыха водителей, документы и техническое состояние транспортных средств.

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В результате рейда к административной ответственности были привлечены 12 человек:

  • за нарушение Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом (по ч. 6 ст. 12.31.1 КоАП РФ) — 5 водителей;
  • за управление транспортным средством без тахографа/с неисправным тахографом (по ч. 1 ст. 11.23 КоАП РФ) — 2 водителя;
  • за управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта (по ч. 1.1 ст. 12.5 КоАП РФ), — 4 водителя;
  • за управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе путевого листа (по ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ), — один человек.

Госавтоинспекция Тульской области призывает участников дорожного движения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку людей, соблюдать ПДД и не допускать транспортные средства к эксплуатации с наличием технических неисправностей.

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