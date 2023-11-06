В Туле начались игры нового сезона любительской хоккейной лиги

Торжественная церемония открытия состоялась 5 ноября при участии представителей 15 команд чемпионата. В этом году количество участников увеличилось на три, новшеством станет разделение участников на дивизионы «Любитель» и «Мастер 3×3».
— В новом для тульских хоккеистов дивизионе «Мастер 3×3» смогут сыграть хоккеисты, у которых есть квалификации «Мастер» или «Спортшкольник». Планируется участие порядка 10 команд. Разделение ТЛХЛ позволит создать подспорьем для «Лиги Мечты» в Ночной хоккейной лиге Тульской области. Игры «3×3» начнутся в ноябре 2023 года, — сказал исполнительный директор Федерации хоккея Тульской области Николай Ивашков.
Участие принимают команды со всей области:
- «Арсеньево», пос. Арсеньево,
- «Фаворит», Тула,
- «Щекино»,
- «Карамышево»,
- «Одоев»,
- «Легенда», Тула,
- «ХХ ВЕК», пос. Рождественский,
- «Ясногорск»,
- «Йети», Тула,
- «Евраз Ванадий», Тула,
- «КБП», Тула,
- «Луч», деревня Яблонево,
- «Удав», Новомосковск,
- «ЦКБА», Тула,
- «ТулЭнерго», Суворов.
После церемонии открытия состоялся первый матч ТЛХЛ — действующий чемпион «Арсеньево» сыграл против тульского «Фаворита».