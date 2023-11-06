В Туле начались игры нового сезона любительской хоккейной лиги

Фото Федерации хоккея Тульской области.

Торжественная церемония открытия состоялась 5 ноября при участии представителей 15 команд чемпионата. В этом году количество участников увеличилось на три, новшеством станет разделение участников на дивизионы «Любитель» и «Мастер 3×3».

— В новом для тульских хоккеистов дивизионе «Мастер 3×3» смогут сыграть хоккеисты, у которых есть квалификации «Мастер» или «Спортшкольник». Планируется участие порядка 10 команд. Разделение ТЛХЛ позволит создать подспорьем для «Лиги Мечты» в Ночной хоккейной лиге Тульской области. Игры «3×3» начнутся в ноябре 2023 года, — сказал исполнительный директор Федерации хоккея Тульской области Николай Ивашков.

Участие принимают команды со всей области:

«Арсеньево», пос. Арсеньево,

«Фаворит», Тула,

«Щекино»,

«Карамышево»,

«Одоев»,

«Легенда», Тула,

«ХХ ВЕК», пос. Рождественский,

«Ясногорск»,

«Йети», Тула,

«Евраз Ванадий», Тула,

«КБП», Тула,

«Луч», деревня Яблонево,

«Удав», Новомосковск,

«ЦКБА», Тула,

«ТулЭнерго», Суворов.

После церемонии открытия состоялся первый матч ТЛХЛ — действующий чемпион «Арсеньево» сыграл против тульского «Фаворита».