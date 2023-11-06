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В Туле начались игры нового сезона любительской хоккейной лиги
Фото Федерации хоккея Тульской области.

В Туле начались игры нового сезона любительской хоккейной лиги

Победитель чемпионата автоматически переходит в Ночную хоккейную лигу.

Торжественная церемония открытия состоялась 5 ноября при участии представителей 15 команд чемпионата. В этом году количество участников увеличилось на три, новшеством станет разделение участников на дивизионы «Любитель» и «Мастер 3×3».

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— В новом для тульских хоккеистов дивизионе «Мастер 3×3» смогут сыграть хоккеисты, у которых есть квалификации «Мастер» или «Спортшкольник». Планируется участие порядка 10 команд. Разделение ТЛХЛ позволит создать подспорьем для «Лиги Мечты» в Ночной хоккейной лиге Тульской области. Игры «3×3» начнутся в ноябре 2023 года, — сказал исполнительный директор Федерации хоккея Тульской области Николай Ивашков.

Участие принимают команды со всей области:

  • «Арсеньево», пос. Арсеньево,
  • «Фаворит», Тула,
  • «Щекино»,
  • «Карамышево»,
  • «Одоев»,
  • «Легенда», Тула,
  • «ХХ ВЕК», пос. Рождественский,
  • «Ясногорск»,
  • «Йети», Тула,
  • «Евраз Ванадий», Тула,
  •  «КБП», Тула,
  • «Луч», деревня Яблонево,
  • «Удав», Новомосковск,
  • «ЦКБА», Тула,
  • «ТулЭнерго», Суворов.

После церемонии открытия состоялся первый матч ТЛХЛ — действующий чемпион «Арсеньево» сыграл против тульского «Фаворита».

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