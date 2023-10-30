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Тульская фигуристка Екатерина Анисимова вошла в десятку сильнейших на этапе Гран-при России
Фото с сайта минспорта Тульской области.

Тульская фигуристка Екатерина Анисимова вошла в десятку сильнейших на этапе Гран-при России

Поздравляем нашу спортсменку!

15-летняя тулячка Екатерина Анисимова выступила на III этапе Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске. Об этом сообщает минспорта региона.

По результатам короткой и произвольной программы спортсменка Областной комплексной спортшколы олимпийского резерва вошла в десятку сильнейших, заняв седьмое место — 191,67 балла.

Тренируется фигуристка под руководством Ирины Назаровой.

 

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