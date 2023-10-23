Тульская сборная заняла призовые места во Всероссийских соревнованиях по айкидо

Фото: министерство спорта Тульской области

Ребята достойно показали себя в Питере.

С 20 по 23 октября в Санкт-Петербурге прошли Всероссийские соревнования по айкидо «Кубок памяти А.М. Макашева 2023». Как рассказали в региональном министерстве спорта, подростки тренировались под руководством Сергея Абраменкова и Александра Козлова.

Сборная команда Тульской области показала следующие результаты:



Дисциплина Кихон-вадза парный разряд (юниорки 16-18 лет)

2 место – Ольга Власова;



Дисциплина Кихон-вадза парный разряд (мужчины)

2 место – Евгений Самсонов;

3 место – Александр Панков;

3 место – Алексей Немятов;



Дисциплина Дзюи-вадза парный разряд (юноши 13-15 лет)

3 место – Егор Нестеров;



Дисциплина Дзюи-вадза парный разряд (юниорки 16-18 лет)

2 место – Ольга Власова;



Дисциплина дзюи-вадза групповой разряд (мужчины)

3 место – Андрей Московский;



Дисциплина Дзюи-вадза групповой разряд (юноши 13-15 лет)

1 место – Руслан Евглевский;



Дисциплина Дзюи-вадза групповой разряд (юниорки 16-18 лет)

3 место – Ольга Власова.