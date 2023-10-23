Тульская сборная заняла призовые места во Всероссийских соревнованиях по айкидо

С 20 по 23 октября в Санкт-Петербурге прошли Всероссийские соревнования по айкидо «Кубок памяти А.М. Макашева 2023». Как рассказали в региональном министерстве спорта, подростки тренировались под руководством Сергея Абраменкова и Александра Козлова.
Сборная команда Тульской области показала следующие результаты:
Дисциплина Кихон-вадза парный разряд (юниорки 16-18 лет)
2 место – Ольга Власова;
Дисциплина Кихон-вадза парный разряд (мужчины)
2 место – Евгений Самсонов;
3 место – Александр Панков;
3 место – Алексей Немятов;
Дисциплина Дзюи-вадза парный разряд (юноши 13-15 лет)
3 место – Егор Нестеров;
Дисциплина Дзюи-вадза парный разряд (юниорки 16-18 лет)
2 место – Ольга Власова;
Дисциплина дзюи-вадза групповой разряд (мужчины)
3 место – Андрей Московский;
Дисциплина Дзюи-вадза групповой разряд (юноши 13-15 лет)
1 место – Руслан Евглевский;
Дисциплина Дзюи-вадза групповой разряд (юниорки 16-18 лет)
3 место – Ольга Власова.