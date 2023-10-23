  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Тульская сборная заняла призовые места во Всероссийских соревнованиях по айкидо - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульская сборная заняла призовые места во Всероссийских соревнованиях по айкидо
Фото: министерство спорта Тульской области

Тульская сборная заняла призовые места во Всероссийских соревнованиях по айкидо

Ребята достойно показали себя в Питере.

С 20 по 23 октября в Санкт-Петербурге прошли Всероссийские соревнования по айкидо «Кубок памяти А.М. Макашева 2023». Как рассказали в региональном министерстве спорта, подростки тренировались под руководством Сергея Абраменкова и Александра Козлова.

Сборная команда Тульской области показала следующие результаты:

Дисциплина Кихон-вадза парный разряд (юниорки 16-18 лет)
2 место – Ольга Власова;

Дисциплина Кихон-вадза парный разряд (мужчины)
2 место – Евгений Самсонов;
3 место – Александр Панков;
3 место – Алексей Немятов;

Дисциплина Дзюи-вадза парный разряд (юноши 13-15 лет)
3 место – Егор Нестеров;

Дисциплина Дзюи-вадза парный разряд (юниорки 16-18 лет)
2 место – Ольга Власова;

Дисциплина дзюи-вадза групповой разряд (мужчины)
3 место – Андрей Московский;

Дисциплина Дзюи-вадза групповой разряд (юноши 13-15 лет)
1 место – Руслан Евглевский;

Дисциплина Дзюи-вадза групповой разряд (юниорки 16-18 лет)
3 место – Ольга Власова.

oy2t71e9u1optxz22ku4zlhi2c0vji9t.jpg

спб2423424.jpg

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор:
сегодня, в 16:12 0
Другие статьи по темам
Событие
айкидо
Место
ТулаСанкт-Петербург

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский молочный комбинат приглашает на работу
Тульский молочный комбинат приглашает на работу
Ученый Гинцбург: вакцина «Спутник V» давно не защищает от коронавируса
Ученый Гинцбург: вакцина «Спутник V» давно не защищает от коронавируса
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.