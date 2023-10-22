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«Арсенал» обыграл дома краснодарскую «Кубань»
Фото пресс-службы ПФК "Арсенал".

«Арсенал» обыграл дома краснодарскую «Кубань»

Счет — 3:1.

В Туле на Центральном стадионе завершился матч 15-го тура Первой лиги — «Арсенал» на своем поле принимал «Кубань» из Краснодара.

По итогам игры оружейники оказались сильнее соперника. Тульская команда победила со счетом 3:1. Голы забивали Макаров, Барков и Джонатан.

Главный тренер «Арсенала» Александр Сторожук прокомментировал итоги:

— Сегодня игроки заставили немного понервничать, но в перерыве они сделали правильные выводы. Моментов было много, но где-то не хватило индивидуального мастерства. Много спешили. Определенные выводы будем все равно делать. Эту победу я хочу посвятить своему отцу.

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Судьи: Владимир Сельдяков (Балашиха), Александр Чекалин (Воронеж), Алексей Ермилов (Москва).

Голы: Макаров (6, 1:0), Абдоков (19, 1:1), Барков (86, 2:1), Джонатан (90, с пенальти, 3:1).

«Арсенал»: Кокарев, Коротков, Ботака, Нижегородов (Большаков, 77), Попов, Макаров (Ндука, 90+), Кайнов, В.Левин, Ткачев (Барков, 63), Гелоян (Хабибов, 90+), Джонатан (Халназаров, 90+). 

«Кубань»: Нестеренко, Байрыев, Веденеев, Смирнов, Рейхмен (Чуперка, 46), Абдоков (Бакалюк, 71), Мосейчук, Фаттахов, Шарипов (Кертанов, 68), Безденежных (Г.Левин, 46), Грузнов (Лаук, 87). 

Предупреждены Макаров (23), Шарипов (48), Ткачев (58), Веденеев (89).

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