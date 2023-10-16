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Девятилетний туляк выиграл Всероссийские соревнования по русским шашкам в Брянске

Девятилетний туляк выиграл Всероссийские соревнования по русским шашкам в Брянске

Поздравляем нашего спортсмена!

В Брянске завершились Всероссийские соревнования по русским шашкам «Наши надежды». На старт швейцарской системы в 8 туров в группе до 11 лет вышли 20 мальчиков и девочек из 5 регионов страны.

С результатом 14 очков из 16 возможных победил Карим Абдулкадиров из Тульской области. Серебро у Аристарха Беспалова из Подмосковья, а бронза — у Владимира Фоменкина из Орловской области.

Занимается тульский спортсмен под руководством заслуженного тренера России Бориса Оксмана и тренера высшей категории Юрия Хохлова.

сегодня, в 09:18 +6
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