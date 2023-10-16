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В Тульской области подсчитали количество люксовых авто

В Тульской области подсчитали количество люксовых авто

Цифра не впечатляющая в сравнении с Москвой и Санкт-Петербургом. По мнению экспертов, количество дорогих машин напрямую связано с качеством жизни в регионе.

По итогам 2022 года в России количество премиальных автомобилей дороже 10 млн рублей выросло почти на четверть, или на 3,6 тыс. штук, до 19,8 тыс., подсчитала аналитическая служба FinExpertiza на основании данных Федеральной налоговой службы.

Роскошные автомобили дороже 10 млн руб. чаще всего можно наблюдать на дорогах благополучных и густонаселенных регионов. Больше всего элитных машин ездит по дорогам Москвы (8140 автомобилей), Санкт-Петербурга (2035), Московской области (1575), Краснодарского края (903), Свердловской области (509), Татарстана (433), Новосибирской области (334), Ростовской области (326), Красноярского края (283), а также Иркутской области (260).

Минимальное количество автомобилей премиальных марок закономерным образом фиксируется в малонаселенных регионах. Практически невозможно встретить автомобили премиум-класса в Еврейской автономной области и на Чукотке (в этих регионах зарегистрировано лишь по одному люксовому автомобилю), в Тыве (2), Ненецком автономном округе (3), Хакасии и Республике Алтай (по 12), Мордовии (13), Орловской области (14), Сахалинской области (15) и Карелии (16).

В четырех субъектах (Тульской области, Тыве, Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе) число премиальных автомобилей остается стабильным на протяжении пары лет. В Тульской области в 2022 году находилось на учете налоговой 57 люксовых авто.

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