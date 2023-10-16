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Из-за дождя укладку асфальта на проспекте Ленина приостановили
Фото из архива Myslo

Из-за дождя укладку асфальта на проспекте Ленина приостановили

Подрядчик возобновит работы сразу при наступлении благоприятных погодных условий.

Работы по перекладке асфальта на участках проспекта Ленина выполнены на 90 процентов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.

Напомним, подрядчик перекладывает асфальт на участках проспекта Ленина от ул. Ген. Маргелова до Циолковского. С пятницы выполнено 90 процентов работ от запланированного объема. 

Из-за непрекращающегося дождя укладка асфальта временно приостановлена. 

— Подрядчик возобновит дорожные работы сразу при наступлении благоприятных погодных условий. Во избежание дорожных заторов проводить работы в часы пик не планируется, — добавили в администрации.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрута передвижения.

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