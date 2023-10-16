Из-за дождя укладку асфальта на проспекте Ленина приостановили

Работы по перекладке асфальта на участках проспекта Ленина выполнены на 90 процентов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.
Напомним, подрядчик перекладывает асфальт на участках проспекта Ленина от ул. Ген. Маргелова до Циолковского. С пятницы выполнено 90 процентов работ от запланированного объема.
Из-за непрекращающегося дождя укладка асфальта временно приостановлена.
— Подрядчик возобновит дорожные работы сразу при наступлении благоприятных погодных условий. Во избежание дорожных заторов проводить работы в часы пик не планируется, — добавили в администрации.
Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрута передвижения.