Из-за дождя укладку асфальта на проспекте Ленина приостановили

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Работы по перекладке асфальта на участках проспекта Ленина выполнены на 90 процентов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.

Напомним, подрядчик перекладывает асфальт на участках проспекта Ленина от ул. Ген. Маргелова до Циолковского. С пятницы выполнено 90 процентов работ от запланированного объема.

Из-за непрекращающегося дождя укладка асфальта временно приостановлена.

— Подрядчик возобновит дорожные работы сразу при наступлении благоприятных погодных условий. Во избежание дорожных заторов проводить работы в часы пик не планируется, — добавили в администрации.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрута передвижения.