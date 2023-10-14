​​​​​​​Один шанс на миллион. Как «Арсенал» изменил себе в Хабаровске

Фото с vk.com/fcarsenaltula

Вот так просыпаешься утром, включаешь прямую трансляцию матча чемпионата России и видишь, что там уже темно на дворе, прожекторы вовсю светят. И сколько ни говори халва, слаще подготовка к путешествию на другой конец света не станет. Игра в Хабаровске – испытание для всех команд. «Арсенал» на этот раз прошел его достойно.

СКА-Хабаровск – «Арсенал» – 1:1 (0:0).

Голы: Окоронкво (62) – 0:1, Гонгапшев (65) – 1:1.

«Арсенал»: Кокарев, Ботака-Иобома, Нижегородов, Коротков, Кайнов, Попов, Макаров (Ндука, 81), Лёвин (Померко, 89), Гелоян (Туре, 74), Ткачёв (Барков, 74), Окоронкво.

Предупреждены: Подберёзкин, Корнюшин – Макаров, Нижегородов, Кайнов.

Судья – Антон Анопа (Благовещенск).

14 октября. Хабаровск. Стадион им.Ленина.

Единственное, какого-то особого подтекста у матча, несмотря на то, что 0:6 здесь были всего-то несколько месяцев назад, все равно не было. Ну кто про тот разгром помнит? Конечно, сам главный тренер, такое ведь не забудешь. Максим Кайнов еще. Из тех, кто выходил сегодня в стартовом составе – всё.

А ведь прошло-то всего четыре с небольшим месяца – смехотворно короткий срок, как написал бы классик. Но как будто это случилось в другой реальности. Ведь тогда лицензию на участие в следующем сезоне «Арсенал» получил только перед вылетом в Хабаровск. Главный тренер постоянно жаловался на долги по зарплате. Ведущие игроки вообще отказались лететь на Дальний Восток, включая такого ведущего игрока, как не к хабаровской ночи помянутый Деспотович. Президент клуба, даже несмотря на то невероятное, что происходило с вчера еще благополучной командой, сам после этого позора уходить не захотел. Ждал, когда с ним будут договариваться.

Казалось, что вся эта дребедень если не навсегда, то надолго. Но прошло лето и немножко осени, и об этом вспомнилось просто по поводу – «Арсеналу» опять играть в Хабаровске. Так что итог работы тренеров, футболистов и нового руководства – всех причастных к клубу, очевидный. Применительно к «Арсеналу» речь опять идет о футболе, а не о каких-то дрязгах.

Четыре месяца всего, напомним, прошло. Каких-то четыре месяца.

Еще это было тогда своеобразное дерби двух худших команд весенней части чемпионата. Удивительным образом, несмотря на весеннюю катастрофу, оба тренера удержались на своих постах, и это принесло результаты. Хабаровск начал новый сезон бойко, только в последних матчах заспотыкался – проиграл в Нижнекамске и в Грозном «Алании», не смог победить дома «Сокол». «Арсенал» начал хуже армейцев, зато в последних матчах набрал ход. В результате к очному поединку опять пришли вровень, даже набранных очков одинаково.

Обычно в домашних матчах у СКА всегда есть весомый козырь в рукаве – начинать пораньше, когда в московском регионе еще ночь. В этот раз, по причине телевидения, которое было решило транслировать матч на федеральном канале, но потом передумало, время пришлось сдвинуть на пол-двенадцатого по Москве. Все ж полегче. Так что телевизионщики должок «Арсеналу» за дневную домашнюю игру в понедельник с «Химками» вернули.

Соперник «Арсенала» очевидно побаивался. Во всяком случае в первом тайме точно не лез вперед с шашками наголо, инициативой с какого-то момента владела тульская команда. Уверенно так владела. И то, что традиционный стартовый натиск не воплотился в забитые годы, было скорее делом случая. Два очень жирных момента «Арсенал» создал.

В начале матча оказался один перед голкипером хозяев Левин, пробил вроде точно, но мяч после его удара приняла на себя перекладина. Левин в последних матчах по перекладинам как-то вообще специализируется – в предыдущей игре с «Соколом» он испробовал на прочность перекладину ворот тульского стадиона. Конечно, по телевизионной трансляции все обратили внимание, что можно было сыграть тоньше, покатив мяч на одиноко стоявшего перед пустыми воротами Окоронкво. Но, думается, сам эпизод получился настолько стремительным, что даже периферийным зрением увидеть партнера по команде еще надо было успеть. И опять же куда улучшать момент, когда все уже готово, и мяч удобно на ноге. Просто не попал. А жаль.

Другую супервозможность открыть счет имел Ткачев, который опять же сыграл отчасти и за счет того же стоявшего рядом Окоронкво. Игроки хозяев в первую очередь охраняли нигерийца, а Ткачев пробросил мяч себе на ход, и наносил завершающий удар без помех. Теперь уже встретил мяч грудью вратарь армейцев. Всего лишь угловой.

Александр Сторожук после матча назвал эти эпизоды «миллионными в процентном отношении». То есть соперник своим одним шансом на миллион воспользовался два раза подряд. Жаль, конечно, что реализация подвела. Но нельзя не видеть, что даже в неурочное время, после долгого перелета, с непростым соперником «Арсенал» все равно играет от себя. Играет так, что соперник этому не возражает. Крепко обороняться и ловить соперника на контратаке умеют в первой лиге все. Ну, почти все. А вот вести собственную конструктивную атакующую игру, с контролем мяча, не на отбой – единицы. Это особое искусство, чреватое тем, что как раз и можешь попасться на той самой контратаке, в которых преуспели все команды первой лиги. Вспомним еще раз – четыре месяца прошло с памятного хабаровского позора, когда ни о чем подобном и мечтать не приходилось.

Не забив в первом тайме, «Арсенал», конечно, заставил призадуматься всех, кто более-менее в курсе его выступлений в этом сезоне. Вроде игра получается, но известно же, что позже 47-й минуты голы у туляков не получаются.

Тенденцию сломало коллективное творчество на 62-й минуте. Гелоян заработал штрафной удар. Сразу несколько футболистов убежали на противоположный край штрафной, предлагаясь под передачу, мяч достался в итоге Кайнову, который перевел его под гол Окоронково. Проклятие 47-й минуты было снято.

Если рушить традиции, то уж все. До перелета в Хабаровск действовала еще одна примета – если Окоронкво забивает, «Арсенал» обязательно выигрывает. В этот раз не прокатило. Хозяева героически воспрянули после пропущенного мяча и уже через четыре минуты ответили своим голом – тоже головой. С расстояния в несколько метров у Короткова шансов дотянуться до мяча не было.

Собственно, у армейцев были основания для такого порыва – игру пришел посмотреть губернатор Хабаровского края. Под его критическим взором СКА вообще чуть не перевернул в момент игру. У хозяев прошла комбинация в стиле памятного второго гола в матче открытия сезона прошлого года «Арсенал» – СКА. Но только тогда Алиев наносил завершающий удар без помех, а сейчас угрозу успел заблокировать Нижегородов.

После игры футболисту СКА задали вопрос о том, кто же больше заслуживал победы в этой игре. Ответ вроде бы напрашивался – «Арсенал» очевидно же играл интереснее. Но тот, после небольшой паузы, сказал, что результат закономерен. И, наверное, был прав. Тем более, что и Сторожук после матча заявил то же самое. Во-первых, и счет на табло. И потом обе команды провели качественный и бойцовский матч. В концовке страсти вообще кипели – по желтой карточке успели получить и оба главных тренера. Никто не победил – да. Но ведь никто и не уступил.